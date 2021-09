Çavusoglu: Marrëdhëniet midis Turqisë dhe Serbisë janë në pikën më të mirë në histori

Në fjalimin e tij në ceremoninë zyrtare të hapjes së Konsullatës së Përgjithshme të Turqisë në Novi-Pazar në Serbi, Çavusoglu deklaroi se ishte i nderuar të ishte ministri i jashtëm i vendit që hapi konsullatën e parë të përgjithshme në këtë qytet dhe se ata mendojnë se interesi i kompanive turke dhe investimet në këtë rajon do të rriten me hapjen e kësaj konsullate.

Duke theksuar se ata po punojnë shumë për të forcuar lidhjet me Serbinë dhe këtë rajon, Çavusoglu tha: “Ne i kushtojmë gjithashtu rëndësi turizmit, kulturës dhe arsimit. Ne kemi qenë dëshmitarë se Qendra Kulturore Turke këtu është gjithashtu shumë e popullarizuar me vëllezërit tanë boshnjakë që jetojnë këtu. Ne e dimë se njerëzit e Sanxhakut e duan Turqinë me gjithë zemër. Edhe ne ju duam me gjithë zemër. Konsullata jonë e Përgjithshme, e cila u hap zyrtarisht sot, nuk është vetëm në shërbim të qytetarëve tanë, por edhe në shërbim të të gjithë vëllezërve dhe motrave tona që jetojnë në Serbi. Kjo është edhe shtëpia juaj.”