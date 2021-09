Kaq i madh është rreziku nga Kina për ekonominë gjermane

Tkurrje në vend të rritjes

Në mes të javës, treguesi i ndjenjës i regjistruar nga revista e biznesit “Caixin” rezultoi çuditërisht i dobët. Me 49.2 pikë zhgënjyese, ai gjithashtu kaloi një barrierë të shëndoshë: vlerat nën të ashtuquajturin prag ekspansioni prej 50 pikësh tregojnë një tkurrje të aktivitetit ekonomik.

Ditë më parë, Indeksi i Menaxherëve të Blerjeve të shtetit për sektorin e shërbimeve kishte rënë tashmë nën pragun 50 – për herë të parë që nga shkurti 2020, kur Kina ishte në një mbyllje kombëtare.

Kosto e lartë e strategjisë “zero covid”

Në kërkim të shkaqeve për periudhën e papritur të dobësisë në ekonominë kineze, po vijnë në fokus masat e ashpra kundër koronës në Republikën Popullore. Kina ka një politikë të tolerancës zero ndaj virusit – me teste masive, mbyllje, kufizime në udhëtime dhe një sistem të rreptë karantine. Me çdo shpërthim të ri, kostot ekonomike të kësaj strategjie “zero covid” rriten.

“Ato godasin veçanërisht sektorin e shërbimeve, degë të tilla si transporti dhe logjistika, si dhe turizmin dhe gastronominë,” i tha Wan-Hsin Liu, eksperte kineze në Institutin e Kiel-it për Ekonominë Botërore (IfW), televizionit publik gjerman.

Në këtë kontekst, kohët e fundit shkaktoi një zhurmë të madhe mbyllja e përkohshme e portit të dytë më të madh të Kinës të kontejnerëve, Ningbo, pas vetëm një rasti korona në mesin e stafit.

Kundërshti më të forta konjukturore

“Ka pak dyshime se ekonomia kineze po përballet me një ngadalësim të mëtejshëm si rezultat i virusit dhe rregullimit nga politikanët,” është i bindur analisti i Commerzbank-ës Hao Zhou. Toleranca zero ndaj infeksioneve virale do të dëmtojë më tej ekonominë. Ekonomia kineze po përballet me kundërshti të forta.

Veçanërisht konsumi i brendshëm është nën presion, siç tregojnë të dhënat e dobëta të menaxherëve të blerjeve në sektorin e shërbimeve. Shitjet e makinave ranë 15 përqind nga viti në vit në tre javët e para të gushtit. Përfundimi është se tregu duhet të përgatitet për një minus të qartë në shitjet me pakicë në gusht, thekson ekonomisti Hao Zhou.

Një rrezik për ekonominë gjermane

Ky është një lajm i keq për ekonominë gjermane, pasi Kina ka qenë partneri më i rëndësishëm tregtar i Gjermanisë që nga viti 2015. Vështirësi të reja në transportin detar, për shembull për shkak të mbylljes së terminaleve në Kinë, do të godisnin gjithashtu shumë kompani gjermane, shpjegon eksperti i IfW Liu.

“Kompanitë që blejnë pajisje elektrike, mallra të konsumit dhe lodra nga Kina dhe duan t’i shesin ato në Gjermani, për shembull në kohën e Krishtlindjeve, ka të ngjarë të jenë të parat që do të ndjejnë vështirësitë e transportit.”

Vetëm një fenomen i përkohshëm?

Por ka edhe shpresë: “Nëse masat kundër koronas funksionojnë mirë në Kinë, atëherë ndikimi në ekonominë gjermane gjithashtu duhet të jetë mjaft i kufizuar,” thekson ekonomisti Liu. Atëherë ngadalësimi i fundit ekonomik i Kinës do të ishte “më shumë një fenomen i përkohshëm, siç u vërejt edhe në pranverën e vitit 2020”.

Vëzhguesit e tjerë gjithashtu presin që situata ekonomike të përmirësohet së shpejti, pasi autoritetet kineze tani kanë vënë nën kontroll shpërthimin e fundit të koronës në shumë provinca, sipas të dhënave zyrtare.

“Meqenëse Kina i ka hequr në masë të madhe kufizimet për virusin që nga fundi i gushtit, ekonomia duhet të rimëkëmbet disi nga shtatori e tutje,” thotë ekonomisti i Commerzbank-ës Hao Zhou. “Pra, duke përjashtuar ndonjë shpërthim tjetër të madh të virusit, ekonomia mund të ketë pësuar vetëm një dështim të përkohshëm në tremujorin e tretë dhe të rimëkëmbet në tremujorin e katërt.”

Ofensivë e madhe rregullatore

Megjithatë, as kompanitë kineze dhe as ato gjermane nuk duhet të shpresojnë për masa stimuluese ekonomike në një shkallë të madhe. Fokusi i politikës ekonomike kineze është aktualisht diku tjetër: Pekini po i shtrëngon prej muajsh masat rregullatore.

Në luftën e tij kundër borxhit dhe tepricave në sektorin e pasurive të paluajtshme, si dhe kundër fuqisë së kompanive të mëdha të teknologjisë, Pekini ka të ngjarë të vazhdojë të mbështetet në masa për të ngadalësuar ekonominë. Në korrik, prodhimi i çelikut ra në nivelin e tij më të ulët në 15 muaj pasi qeveria kineze njoftoi se do të prodhonte më pak çelik për arsye të mbrojtjes së klimës.

Përtej variantit delta të koronavirusit, furia e re rregullatore e Pekinit është ndoshta rreziku më i madh për ekonominë e Kinës dhe partnerët e saj tregtarë për momentin.