Meta dekreton Ramën Kryeministër të Shqipërisë, Brenda 10 ditëve Rama duhet të paraqesë per dekretim emrat e ministrave

Presidenti Ilir Meta dekretoi sot emërimin e Edi Ramës, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë.

Me një dekret të veçantë që hyn në fuqi menjëherë, Presidenti Meta emëroi kryeministrin Rama, sipas propozimit të Partisë Socialiste, e cila rezulton se ka shumicën e vendeve në Kuvend.

Dekreti vjen pas zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill, rezultati përfundimtar i të cilave është shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Po ashtu dekreti vjen pas fillimit të Legjislaturës X, me thirrjen dhe zhvillimin e mbledhjes së parë të Kuvendit të porsazgjedhur ditën e djeshme.

Këtë dekret presidenti Ilir Meta pa asnjë vonesë e firmosi mbrëmjen e të premtes, menjëherë pas formimit të parlamentit të ri, por e publikoi paraditen e kësaj të shtune.

Edi Rama ka 10 ditë kohë në dispozicion për ti dërguar parlamentit për votim ministrat, e më pas u betuar përpara kreut të shtetit.

Këtë dekret thotë kreu i shtetit e bazon në rezultatin e zgjedhjeve të 25 Prillit dhe në propozimin e PS, si parti fituese mbërritur në presidencë 9 ditë më parë me firmën e ish sekretarit të përgjithshëm të PS, Taulant Balla.

Ky dekret e dërgon Edi Ramën për të tretën herë në presidencë por kësaj here me një ndryshim shumë të madh krahasuar me dy herët e para.

Betimin bashkë me kabinetin e ri qeverisës do ti duhet ta bëjë përpara presidentit Ilir Meta, të shkarkuar nga parlamenti pas përplasjeve të forta para dhe pas zgjedhjeve të 25 Prillit.

Megjithatë kjo nuk e shqetëson aspak Edi Ramën.

“Për sa kohë që presidenti Ilir Meta sic e quani ju është në zyrë dhe në pritje për tu gjykuar nga gjykata më e lartë e vendit ai mbetet në detyrë nuk varet kjo nga dëshira jonë. Ne e kemi marrë vendimin tonë e kemi shkarkuar por kjo është një republikë kushtetuese dhe ka dy hallka një është Kuvendi dhe tjetra Gjykata Kushtetuese”.