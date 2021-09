Sondazh paneuropian: Respekt i madh për kancelaren Merkel

Një raport i ri i bazuar në sondazhin e kryer në 12 shtete të BE-së sugjeron se kancelarja në largim e Gjermanisë, Angela Merkel, është shumë e respektuar dhe se do të mund të kishte më shumë konflikte në botë nëse ajo nuk do të ishte në detyrë.

Sondazhi, i cili u krye nga Këshilli Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë (ECFR), sugjeron se mbi një e treta e evropianëve favorizojnë më shumë udhëheqjen gjermane brenda BE-së.

Tridhjetë e gjashtë për qind e të pyeturve thanë se ”i besojnë Gjermanisë në politikën ekonomike dhe financiare dhe 35 për qind thanë se i besojnë Gjermanisë për të mbrojtur të drejtat e njeriut”.

Vetë gjermanët, megjithatë, duket se kanë rezerva në lidhje me rolin e tyre brenda BE-së, dhe u zbulua se ishin pesimistë për Gjermaninë dhe statusin e saj në botë.

ECFR zbuloi se më shumë se gjysma, ose 52 për qind e gjermanëve tani mendojnë se “epoka e artë” e vendit të tyre ka mbetur pas.

Në të gjithë Evropën, besueshmëria e Gjermanisë si një udhëheqëse e mundshme gjeopolitike është e ulët, pasi vetëm rreth një e pesta e qytetarëve në vendet anëtare të anketuara besojnë se Gjermania mund të udhëheqë BE-në në marrëdhëniet e saj me Rusinë.

Edhe më pak, 17 për qind, mendojnë se Berlini mund të mbrojë interesat e BE-së kur të merret me Kinën, ndërsa vetëm 25 për qind besojnë që Gjermania të merret me marrëdhëniet e Brukselit me Uashingtonin.

Vetë Merkel vazhdon të respektohet shumë, pavarësisht nga mbrojtja që u bëri ajo masave shtrënguese pas përplasjes financiare të vitit 2008 dhe trajtimit të krizës së refugjatëve në vitin 2015.

Raporti sugjeron që qytetarët e BE-së besojnë se do të kishte më shumë konflikte ndërkombëtare nëse Merkel nuk do të ishte kancelare, një mendim që ishte më i fortë në Spanjë, Holandë dhe Portugali.

Dhe ajo konsiderohet si një kandidate potenciale e fortë për presidencën e BE-së në të ardhmen, duke u parë si një forcë bashkuese.

Raporti i ECFR-së “Përtej Merkelizmit: Çfarë presin evropianët nga Gjermania pas zgjedhjeve”, argumenton se qeveria e ardhshme gjermane do të duhet të japë ide të qarta për të luftuar shkeljen e shtetit të së drejtës brenda BE-së.

Gjithashtu do të duhet të punojë shumë për të ruajtur besimin që Gjermania ka fituar gjatë epokës së Merkelit.

Sondazhi i ECFR-së mbuloi 12 shtete anëtare të BE -së të cilat kanë një popullsi të kombinuar prej 300 milionë banorësh dhe përbëjnë 80 për qind të PBB-së së unionit.