‘Premtimet për uljen e borxhit, taksave dhe rritjen e rrogave s’janë realiste’, thotë ish-zv. ministri në qeverinë Rama 2

Rama u zotua sot nga foltorja e Kuvendit se qeveria e tij në mandatin e tretë do të bëjë të mundur rritjen e pagës mesatare mujore bruto me 25% në mënyrë graduale deri në fund të mandatit dhe rritjen e pagave të administratës 30%. Kjo sipas tij do të bëhet e mundur falë rritjes ekonomike që do të jetë mesatarisht 4.5 % në vit.