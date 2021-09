Nuk shkoi sot në seancën plenare/ Mesazhi i Berishës: Sot nisim Foltoren për një Parti Demokratike më të bashkuar, më të fortë, më të hapur

Por një reagim ka ardhur edhe nga Berisha para pak momentesh, në rrjetin e tij social facebook. Berisha ka njoftuar edhe një herë se sot nis Foltoren për një Parti Demokratike më të bashkuar.

“Miq, nje pershendetje te perzemert me kete foto diten qe nisim Foltoren per nje Parti Demokratike me te bashkuar, me te forte, me te hapur. Rroft Partia Demokratike! Sb”, shkruan Berisha.

Ditën e sotme në orën 18:00 në Hotel Rogner Berisha do të nisë ciklin e “Foltores për një Parti Demokratike më të bashkuar, më të fortë dhe më të hapur”!

Foltorja do të jetë një bashkëbisedim me demokratë dhe demokrate që nis në Tiranë dhe do udhëtojë në mbarë vendin.