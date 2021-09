Spanjë, fillojnë përsëri negociatat lidhur me kërkesën e Katalonjës për pavarësi

Pas takimit, Sanchez u tha gazetarëve se ishte shumë e rëndësishme që të ketë një dialog mes dy palëve.

“Ekziston një ndryshim rrënjësor midis pikëpamjeve tona dhe pikëpamjeve të qeverisë lokale në Katalonjë për zgjidhjen e çështjes katalanase. Nga ana tjetër, ne jemi të bindur se dialogu është mënyra më e mirë për të afruar qëndrimet. Çështja katalanase nuk është një problem që filloi dje dhe mund të zgjidhet nesër. Prandaj, bisedimet do të vazhdojnë pa nxitim, pa ndërprerje dhe pa ndonjë afat”, tha Sanchez.

Siç deklaroi ai, atmosfera sociale dhe politike në Katalonjë është shumë më e mirë se një vit më parë.

“Të dyja palët duan të gjejnë një zgjidhje të bazuar në dialog dhe marrëveshje. Duam që Katalonja të kompensojë dhjetë vitet e humbura. Katalonja dhe Spanja meritojnë një të ardhme më të mirë”, theksoi kryeministri spanjoll.

Udhëheqësi katalanas, Aragones, tha se megjithëse ata përfaqësojnë një qëndrim shumë më ndryshe nga qeveria qendrore, ata ende janë në fillim të negociatave dhe po përpiqen të ndërtojnë besim reciprok.

“Kemi nevojë për kohë dhe durim. Po përballemi me një krizë politike që kërkon një zgjidhje politike që qytetarët e Katalonjës do ta miratonin. Pavarësia e Katalonjës, e cila duhet të përcaktohet me referendum, si dhe njohja e saj nga bashkësia ndërkombëtare duhet të jetë një proces legjitim dhe racional. Demokracia është mënyra më legjitime për të zgjidhur mosmarrëveshjet politike. Askush në Katalonjë nuk ëndërron për një zgjidhje krejtësisht jodemokratike”, tha Aragones.

Aragones dhe e majta e tij republikane e Katalonjës i konsiderojnë këto negociata një “mundësi historike”.

Negociatat vijnë në një kohë kur 7.5 milionë katalanas janë të ndarë në dy kampe afërsisht të barabarta. Sondazhet dhe rezultatet e zgjedhjeve gjatë pesë viteve të fundit tregojnë se gjysma e Katalonjës dëshiron të qëndrojë me Spanjën, ndërsa gjysma tjetër dëshiron të ndërpresë të gjitha marrëdhëniet me Madridin.