Blinken mbron marrëveshjen për nëndetëset me Australinë

“Iniciativa e parë në kuadër të marrëveshjes së re “AUKUS” është ambicia jonë e përbashkët për të mbështetur Australinë të pajiset me nëndetëse me energji bërthamore”, tha Sekretari i Shtetit Antony Blinken.

Marrëveshja zemëroi Kinën dhe Francën. Pekini tha se ajo minon paqen dhe stabilitetin rajonal.

Franca ka vite që po punonte për një marrëveshje për të pajisur Australinë me nëndetëse konvencionale, që operojnë me naftë dhe zyrtarët e lartë në Paris thanë se veprimi i Shteteve të Bashkuara ishte një “goditje pas shpine”. Ata thanë se Uashingtoni madje nuk ishte konsultuar me Parisin për këtë çështje.