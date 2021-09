Basha reagon për Berishën: Aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet e pacenueshme

Krahas zhvillimeve dinamike në PD, Lulzim Basha po përpiqet të jetë i fokusuar në një tjetëer beteje, atë me kundërshtarin politik në Parlament.

Basha: Votat e sotme, janë formalizimi i PPP-së, Rama-Doshi-Rakipi bashkë me kriminelët e dosjes 184, të vjedhjes së zgjedhjeve në Dibër dhe të Dosjes 339 të Shijakut bashkë me Rahman Rrajën të njohur ndërkombëtarisht për rekordet e tij kriminale, janë fatkeqësia më e madhe për çdo shqiptarë, janë fatkeqësia kombëtare.

Koalicioni opozitar i udhëhequr nga Lulzim Basha nuk ia doli të ndalonte me votë votëbesimin e kabinetit Rama 3, por kryedemorkati nuk ka humbur besimin se së bashku me shqiptarët këtë herë do arrijë të largoje socialistët nga pushteti.