Tensioni në veri, mesazhi i Vuçiç: Në rast konflikti në Kosovë, do t’i japim NATO-s 24 orë kohë të reagojë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç ka reaguar për tensionin në veri të Kosovës duke thënë se nuk do të fusin trupat serbë pasi presin që gjithçka të zgjidhet në mënyrë paqësore.

Sipas mediave serbe , Vuçiç tha se do të bëjë gjithçka për të mbrojtur serbët në Kosovë. “Në rast konflikti në Kosovë, do të presim 24 orë NATO-n. Serbia do reagojë e s’do lejojë atë që ndodhi në 1995 ose 2004”, tha Vuçiç në emisionin Hit Tweet TV Pink.