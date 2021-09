Një polic u vra në Lezhë/ Ministri Çuçi: Ky do jetë një ndër vitet më të suksesshme kundër drogës

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi foli për vrasjen e policit Saimir Hoxha ditën e djeshme në Lezhë.

Çuçi thotë se sot do të përcillet polici si dëshmor atdheu teksa theksoi se SHÇBA po bën punën e saj.

‘’SHÇBA bën punën e saj para ligjit, mos merruni me këtë çështje, sot do të përcjellim Dëshmorin e Atdheut. Statistika ka, botohen çdo muaj. Kemi statistikat që publikohen periodikisht bashkë me partnerët tanë. Lufta kundër fenomenit të kultivimit të kanabisit ka shënuar majën, e tregojnë shumë këtë.

Së pari numri i tregtarëve e parcelave të asgjësuara, e dyta presioni që është ngritur dhe nga trafikantët në lidhje me mungesën në treg të këtij produkti narkotik, janë dhe të dhëna, asnjë gomone e kapur në Itali, sivjet, të kapur me kanabis, nga forcat italiane, vetëm ne e kemi kapur. Rritja e çmimit po ashtu.

Ky fenomen është zvogëluar, dhe besoj do të jetë një ndër vitet më të suksesshëm të luftës ndaj trafikut e luftës kundër kanabisit.’’- tha Çuçi.