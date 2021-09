Bullgari: Presidenti Radev kandidon për një mandat të dytë, mbështetet nga socialistët

Në Pallatin Kombëtar të Kulturës në Sofje, Rumen Radev dhe Iliana Jotova u propozuan nga një Komitet i Iniciativës për një mandat të dytë si kandidatë të pavarur për president dhe nënpresident. Ndër pjesëmarrësit në Komitetin e Iniciativës janë përfaqësues të kulturës, shkencës, artit dhe sportit.

Nga sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton dokumentet për regjistrim nga komitetet e iniciativës për zgjedhjet presidenciale më 14 nëntor 2021. Afati i fundit është 4 tetori. 23 kandidatë presidencialë morën pjesë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.

Presidenti Rumen Radev dhe zv/presidentja Iliana Jotova kane marre mbeshtetjen e socialisteve bullgare. Udhëheqësja e Partise Socialiste Bullgare /BSP/, Kornelija Ninova, deklatroi se “Ne nuk do të propozojmë kandidatë të tjerë”.

Por per postin e presidentit ka edhe kandidatura te tjera. Nje nga ato eshte këngëtarja pop-folk, Lluna Jordanova e cila dorëzoi dokumentet për pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale. Jordanova nuk deklaroi se kush do të kandidojë për nënpresident bashkë me të, por tha se “surpriza do të jetë e këndshme”.

“Gjithçka është një shfaqje. Vetë jeta është një shfaqje. Mos e merrni veten kaq seriozisht sepse ne nuk e dimë nesër. Mos prisni që unë të flas politikisht. Mos prisni premtime nga unë. Është një injorancë të premtosh pa e ditur nëse nesër do të jesh i gjallë. Jeta është një moment dhe unë dua t’i jap vetes këtë kënaqësi që të shkoj dhe të votoj për veten time ”, tha këngëtarja pop-folk.

Deri më tani kanë shfaqur dëshirë për të kandiduar për president gazetarja Cveta Kirillova, Aleksandër Tomov-lider i partisë “Socialdemokracia bullgare-Euro e Majta”, Kostadin Kostadinov-udhëheqës i partisë nacionaliste “Vëazrazhdane”. GERB-SDS, DPS dhe “Bullgaria Demokratike” thanë se do të shpallin kandidatë të tyre, emrat e të cilëve tani për tani nuk i kemi mësuar.