Kosova pezullon projektin e gazit/ Investimi nga SHBA, Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit

Kundërshtimi nga ana e qeverisë Kurti të projektit gazsjellës amerikan ka sjellë debate të mëdha politike në Kosovë. Ky projekt me tubacionin e tij lidhte vendin me Greqinë nëpërmjet Maqedonisë së Veriut. Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli në një konferencë për shtyp deklaroi se qeveria nuk kishte informacionet e duhura për të vazhduar përpara me projektin.

Këto informacione lidheshin kryesisht me kostot e gazsjellësit, ndërsa korporata amerikane MCC kishte financuar me 200 milionë dollarë studimin e fizibilitetit. Por për ta përfunduar atë, qeveria e Kosovës e ka cilësuar si hap të nxituar me kosto të larta. Ndërkohë, Rizvanolli njoftoi më tej se është nënshkruar vetëm një marrëveshje ndihme me kompaninë amerikane për investime me risk më të ulët.