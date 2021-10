Italia e kërkon, flet Alket Hatia: Nuk mund të më burgosin dy herë për të njëjtat krime

Pas vendimit të gjykatës së lartë që urdhëroi ekstradimin e Alket Hatisë drejt Italisë, për 48 vjeçarin koha nuk është më në favor të tij.

Ai ose do përfundojë sërish në një të arratisur, ose do përfundojë në burgjet italiane.

I përmendur ne hetimin e antimafias italiane mes 41 të akuzuarve të cilët në 28 raste trafikuan mbi 350 kilogramë heroinë dhe 190 kg kokaine Hatija këmbëngul se i ka mbyllur llogaritë me Italinë, mbasi sipas tij ai e ka vuajtur dënimin në Shqipëri. Me këtë version Hatija ju ka shkruar të gjithëve, duke ju kujtuar se nuk mund të burgoset dy herë për të njëjtat krime të gjykuara nga të dyja vendet.

Lufta e gjykatave për Alket Hatinë , ka kulmuar me debate mes institucioneve e madje dhe me kërkesat për hetim ndaj gjyqtarëve që refuzuan ekstradimin e tij, të cilët llogariten se ishin përpara parimit” në bis IN idem”.

Por mbas arrestimit dhe gjykimit të tij në Shqipëri , Italia nuk heq dorë për ta dërguar në burgjet e saj , me qëndrimin se nuk i janë llogaritur disa episode trafiku.