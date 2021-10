”Kryqëzatë” e Macron për heqjen e dënimit me vdekje në të gjithë botën

Dyzet vjet më vonë, Franca dëshiron të shtrijë pushtimin e saj të civilizimit në të gjithë botën dhe do të fillojë një nismë për heqjen universale të dënimit me vdekje, siç njoftoi Emmanuel Macron, i cili dëshiron ta bëjë atë si lajtmotivin e presidencës së radhës të BE-së nga ana e Parisit.

Macron ishte në krah të Robert Badinter, ”babait” të heqjes së dënimit me vdekje në Francë, atij që më 9 tetor 1981, në muajt e parë të presidencës socialiste të François Mitterrand, si ministër i Drejtësisë, kishte miratuar vendimin historik.

Artikulimi i nismës, siç u njoftua nga vetë presidenti francez, parashikon një “takim në nivelin më të lartë” në fillim të vitit 2022 për të bindur vendet që ende aplikojnë dënimin me vdekje për të hequr dorë nga ai.

“Dënimi me vdekje është i destinuar të zhduket në të gjithë botën, pasi është turp për njerëzimin”, paralajmëroi Badinter, 93 vjeç.

Dhe, nën kupolën e Panteonit në Paris, ku festohej 40-vjetori i pushtimit të qytetërimit francez, fjalët përmbyllëse të ish-ministrit të Drejtësisë “Rroftë shfuqizimi universal!” i la vendin një stuhie duartrokitjesh dhe emocionesh mes 200 mysafirëve të pranishëm.

Macron vlerësoi “pasionin e tij, aspak të ndryshuar nga koha, dhe aftësinë e tij për t’u indinjuar”.

“Revolucioni që ju sollët është ankoruar në jetën e kombit francez”, theksoi Macron.

Heqja e dënimit me vdekje ishte një premtim i fushatës elektorale të Mitterrand, i cili e mbajti atë premtim në muajt e parë të mandatit të tij, pasi gijotina përfundoi në papafingo atë 9 tetor, katër vjet pas ekzekutimit të fundit.

”Franca, në vitin 1981, u bë shteti i 35-të që shfuqizoi dënimin me vdekje”, kujton Macron.

Deri më sot, ai numër është rritur në 106, me 50 të tjerë që përputhen me një moratorium ”de facto” ose ligjor për ekzekutimet.

”Por, beteja për heqjen universale është më aktuale se kurrë”, shtoi Macron.

Kjo, pasi ekstremisti i djathtë, Eric Zemmour thekson se filozofikisht është në favor të kthimit të dënimit me vdekje.

Macron kujtoi se kishte 483 ekzekutime me vdekje në të gjithë botën në vitin 2020.

“483 vrasje shtetërore, të kryera nga 33 regjime politike që në pjesën më të madhe kanë të përbashkët shijen për despotizmin për refuzimin e universalitetit të të drejtave të njeriut, por jo vetëm”, deklaroi Macron.

Për këtë arsye, në kuadrin e presidencës franceze të BE-së, Franca do të organizojë në Paris asamblenë e OKB-së kundër dënimit me vdekje, një takim në nivelin më të lartë me shoqëritë civile të shteteve që ende aplikojnë dënimin me vdekje ose një moratorium për t’i bindur ata për urgjencën e heqjes së tij.