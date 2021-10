Ish-ambasadori i Holandës në Kosovë i reagon ashpër Borrellit: Po e tregoni përsëri paaftësinë tuaj!

Bosch, ka thënë se BE-ja po e tregon edhe një herë “paaftësinë” e saj në lidhje me Kosovën, përcjell Bota sot.

Sipas tij, Borrell është dashur të njihet me realitetin se veriu i Kosovës drejtohet nga banda kriminale.

“Përsëri BE-ja tregoi paaftësinë e saj në lidhje me Kosovën. Borrell de facto, duke i kërkuar policisë të mos dalë kundër kontrabandistëve, nëse do të kishte marrë mundimin të njihej me realitetin në veri të Kosovës, do të kishte ditur se veriu drejtohet nga banda kriminale dhe nuk është kurrë herët për të dalë kundër tyre. Pra, edhe nëse është reagimi i dhunës, ai duhet ta lavdërojë atë”, ka shkruar ish-ambasadori në një postim në Facebook.

Borrell, në reagimin e tij, e ka quajtur “të njëanshëm dhe të pakoordinuar” aksionin në veri të Kosovës.