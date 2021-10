“Fjongo Rozë më Kujton”/ Kim i bashkohet marshimit sensibilizues për kancerin e gjirit

Me fjongon karakteristike, ambasadorja Kim është shoqëruar dhe nga deputetet e PD dhe të PS gjatë marshimit sensibilizues.

“Për të 13-in vit rradhazi, Ambasada e Shteteve të Bashkuara me krenari ka mbështetur këtë aktivitet dhe fuqizimin e grave nëpërmjet shëndetit. Muaji i Ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit përqëndrohet në rëndësinë e edukimit të grave dhe vajzave se si mund të zbulojnë kancerin sa më shpejt dhe të jetojnë jetë të shëndetshme”, shkruan ambasada e SHBA.

Ambasadorja Kim i kujtoi pjesëmarrësit se kjo sëmundje nuk do t’ia dijë sa e pasur je, nuk do t’ia dijë ku jeton, nuk do t’ia dijë nëse je e lumtur apo e trishtuar, por mund t’i ndodhë të gjithave.

“Prandaj shpresoj që të gjitha ne do ta bëjmë mamografinë. Nuk është e këndshme por duhet ta bëni! Dhe shpresoj që të gjitha ne të nxisim mikeshat tona, mamatë tona, motrat tona, gjyshet tona, vajzat tona që të bëjnë një mamografi”, u tha Ambasadorja Kim.

Tetori rozë është muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. “Fjongo rozë” është një simbol ndërkombëtar i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit