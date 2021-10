Alarmi i gazetarëve: Raportimet për Thoma Gëllçin po godasin procesin ligjor

Ato apelojnë për një proces, sa më të drejtë, të hapur dhe transparent.

“Unioni i Gazetarëve të Shqipërisë, Shoqata e Gazetarëve Profesionistë dhe Lidhja e Gazetarëve, shprehin shqetësimin e tyre për shkeljen e prezumimit të pafajsisë dhe në ndonjë rast pasqyrimin, jo profesional të disa mediave, në raportimin e arrestimit të ish Drejtorit të Përgjithshëm të Transmetuesit Publik, Thoma Gëllçi!

Ndërkohë theksojmë që dosja gjyqësore do të gjykohet vetëm nga gjykata dhe do të jetë ajo që do të jap verdiktin e saj!

Shoqatat e Gazetarëve apelojnë për një proces, sa më të drejtë, të hapur dhe transparent!“, nënvizojnë organizatat.