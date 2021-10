“Give me a break”/ Rama i përgjigjet Bashës: Mban erë hipokrizie ore Lulzim

Ata rrinë në çadra jo se i kemi lënë ne, por se ndryshe nga ty punojnë, e nxjerrin bukën me bukën e tyre, nuk i ka mbajtur njeri në krah me vite të tëra duke i prezantuar diku, po bëjnë atë që ti ke bërë sikur e ke bërë. Ata rrinë në çadra sepse e kanë larg tokën, fermën, gjënë e gjallë nga zonat ku mund të marrin apartamentet. Kur i qan hallin të tjerëve dhe sidomos popullit mban një erë hipokrizie ore ti Lulzim sa edhe ata që janë me ty aq vështirë e kanë ta përballojnë se edhe ata e kanë gënjyer veten e gdhihen e ngrysen me idenë je ti apo s’je ti. Kjo nuk është puna ime. Puna ime është të kujtoj që kur vjen këtu e bënë të fortin kujtohu ca ke bërë.

Mendohu sa shumë gjëra di Tirana dhe Shqipëria për ty. Ke një mundësi ti shmangesh këto dhe të shmangesh te faktet e argumentet nëse i ke hajde ti ballafaqojmë. Ka shumë argumente që mund të jenë vlerë e shtuar, por këto me të fortin na e kurse dhe kurseja shqiptarëve dhe pranë njerëzve mos e përsërit më. Derisa ta tregosh se je gati të rrish pranë hë të keqen vëllai se të kam xhan.