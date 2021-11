Shqiptari Leo Kadeli është “Iluministi i Vitit 2021”, në Bullgari

Leo Kadeli me origjinë shqiptare, i cili prej 15 vitesh jeton në Bullgari, është fituesi i Fushatës së Radio Kombëtare Bullgare “Iluministri i vitit 2021”, çmim që e u dha në e 1 Nentor 2021. Për herë të parë në historinë 8-vjeçare të çmimit, fituesi nuk është shtetas bullgar. Gjysma e të gjithë pjesëmarrësve votuan për të.

Ai është iniciator i platformës së internetit “Miq, ndihmoni”, me të cilën rreth 9 mijë familje bullgare kanë marrë mbështetje për riparime, fatura, karrige me rrota për invalidë, ushqim. “Për mua është e rëndësishme që e mira ekziston dhe nuk ndalet. Unë kam pasur dhe prandaj kam dhënë. Dhe miqtë e mi që më mbështesin, pothuajse të gjithë kanë mundësi të tilla modeste. Ata ndihmojnë me aq sa munden”, tha Leo Kadeli në një intervistë për Radion Kombëtare Bullgare.

Ceremonia solemne në të cilën u shpallën fituesit midis dhjetë finalistëve të fushatës u zhvillua në “Diten e Iluministave te Popullit-1 Nentor”. Çmimi special i Radios Kombëtare Bullgare iu dha mësuesit Teodosij Teodosiev-Teo i cili hodhi themelet e një shkolle të suksesshme të fizikës dhe matematikës dhe shumë nga nxënësit e tij janë në elitën shkencore botërore. Aventurierët Maksim dhe Stefan Ivanovi të cilët kaluan Atlantikun me një varkë me rreme, në mbështetje të fushatës “Po! Për Jetën!” për dhurimin dhe shpëtimin e jetës njerëzore përmes transplantimeve, morën çmimin special të bTV Media Group. Miresia eshte per jete e mot, thotë frymëzuesja e fushatës, Iva Dojçinova, drejtoreshë e programit të Radio Sofjes së BNR. Le të vazhdojë bamirësia!

Leo Kadeli – shqiptari me shpirt bullgar

“Shqiptari me shpirtin bullgar” kështu e quajnë Leo Kadeli, sepse ai ka një mision – të ndihmojë njerëzit në Bullgari. Ka 15 vjet që kur Leo jeton në Bullgari dhe 5 vitet e fundit i është përkushtuar idesë për të gjetur bullgarë fisnikë dhe për t’i bashkuar ata për të ndihmuar bashkatdhetarët në nevojë. Ai është krijuesi i një platforme të njohur interneti “Miq, ndihmoni”, së cilës tashmë i janë bashkuar mbi 80 000 njerëz. Bullgarët që jetojnë në mbarë botën përgjigjen më shpejt. Të gjithë marrin pjesë sipas aftësive të tyre – me donacione personale, punë pa pagesë, transport. “Miq, ndihmoni!” iu përgjigj kërkesave të familjeve për të cilat është e pamundur të paguan faturat e shtëpisë, për të tjerët blejnë karrige me rrota për invalidë, furnizojnë dru zjarri apo thjesht ushqim… Dhe kështu më shumë se 9 mijë njerëz në Bullgari kanë marrë ndihmë. “Për disa mund të jetë e vogël, por për ata që nuk e kanë, është gjithçka”, tha Leo në një intervistë për BNR, përderisa ishte i nomunuar për iluminist bashkëkohor.

“Ne kemi bërë mbi 300 riparime të mëdha për njerëzit në nevojë të madhe, kemi blerë shumë mobilie. Gjithçka është pa sponsorë, pa reklama, vetëm me punën dhe fondet e veta. Personi i fundit që ndihmuam kohët e fundit ishte gjyshja Marija, 97 vjeç nga Tërgovishte. Ajo jetonte në kushte shumë të vështira, pa banjë dhe, natyrisht, në jetën e saj nuk kishte qenë kurrë në një restorant. Kur ajo e ndau këtë me ne, e çuam në një restorant në mbrëmje. Ajo ishte shumë e lumtur. Është shumë e rrallë që një kompani ndërtimi të dhurojë materiale, gjithçka e siguroj vetë dhe me miqtë e mi. Kompanitë e mëdha janë të interesuara vetëm për fitim. Ne nuk kemi fitim, secili jep atë që mundet, unë e bëj i pari, por shumë njerëz më ndjekin.”

Viti i kaluar i vështirësive dhe sprovave, kur bota fjalë për fjalë u mbyll për shkak të pandemisë, hapi një fushë reflektimi për njerëz si Leo. Ai vuri re një ndryshim te njerëzit – ata u bënë më të dhembshur dhe kërkuan një kauzë për të investuar punën dhe kohën e lirë. Kështu grupit “Miq, ndihmoni!” iu bashkuan njerëz me profesione të ndryshme, mes tyre edhe profesorë, politikanë, drejtorë shkollash e shumë të tjerë. “Tashmë jemi si një institucion, sepse na jepen lloj-lloj sinjalesh shumë serioze për njerëzit në nevojë, në prag të mbijetesës”, thotë bamirësi.

“Gjesti është i rëndësishëm për mua. Para pak kohe një vajzë, me kërkesën time, vizitoi një grua 92-vjeçare, e cila thur pantofla leshi. Bleva gjithçka përmes saj dhe ua dhurova njerëzve në nevojë. Pantoflat nuk kushtojnë miliona, mund ta blej, 100 leva tashmë nuk janë shumë, por për disa janë të dobishme. Për më tepër, kjo grua nuk lyp, por del me punën e saj, me dinjitetin e saj, për të ndihmuar veten.”

“Nëse më ndodh të fitoj çmim “Iluminist i vitit”, do t’ia jap atë personit të fundit në fshatin më të largët që ka bërë diçka të mirë, edhe nëse ka ndihmuar dikë në nevojë me një tullë ose një copë bukë. Ai që nuk ka asgjë, por gjithsesi ndihmon, e meriton më shumë çmimin”, është i sigurt Leo Kadeli.

Dhe në konfirmim të besimit të tij se e mira fiton gjithmonë është testamenti i mësuesit Petër Dënov: “Edhe e mira më e vogël që bëni do t’ju vijë në ndihmë në një kohë të vështirë dhe do të kthehet tek ju për t’ju shpëtuar nga fatkeqësia”.