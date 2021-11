Ulen çmimet e biletave nga Rinasi, sa kushton udhëtimi nëpër Europë

Për krahasimin e çmimeve të biletave në destinacione të ndryshme janë marrë datat rreth fundit të dhjetorit, (23-28), kur biletat janë përgjithësisht më shtrenjtë për shkak të lëvizjeve të shtuara të sezonit të festave dhe shkurtin (rreth datave 19-24), kur biletat janë përgjithësisht më të lira.

Italia

Për në Milano, në datat 25-28 dhjetor, bileta vajtje-ardhje kushton 60 euro, me Wiiz Air. Në shkurt, kur fluksi i lëvizjeve është më i ulët, çmimet ulen në 20 euro vajtje dhe 20 kthim.

Roma është pak më e shtrenjtë se Milano me Wizz Air, pasi dhe udhëtimet nuk janë të përditshme. Për në kryeqytetin italian, vajtja në 23 dhjetor kushton 28 euro, por kthimi është më i shtrenjtë në 145 euro. Në shkurt, biletat luhaten në rreth 70-120 euro vajtje-ardhje.

Me Air Albania, nga Tirana në Romë në 24 dhjetor bileta kushton 50 euro dhe kthimi në 29 dhjetor është 99 euro. Në shkurt, po me Air Albania, kryeqyteti italian është i arritshëm me 39-57 euro në një drejtim.

Nga Tirana në Verona, me Alba Wings, biletat fillojnë nga 50 euro (një drejtim) në dhjetor, ndërsa në shkurt ulen në 40 euro.

Londra

Në vitin 2020 Londra ia kaloi qyteteve italiane si Milano e Roma, duke u bërë destinacioni kryesor i fluturimeve nga Rinasi. Në 23 dhjetor vajtja drejt Londrës kushton 65 euro, me Wizz Air, ndërsa kthimi në 29 dhjetor është minimumi 100 euro. Në shkurt, Londra është e arritshme me 70-90 euro në një drejtim. Rreth dy vjet më parë, bileta në një drejtim kushtonte të paktën dyfish.

Stambolli

Me Air Albania, në Stamboll në fund të dhjetorit bileta kushton nga 53 euro një drejtim, nga Aeroporti i Rinasit. Po këto çmime janë dhe në muajt e tjerë.

Me operatorin tjetër Pegasus, në dhjetor vajtja në Stamboll në 24 dhjetor kushton 90 euro dhe kthimi në 27 dhjetor 45 euro. Në shkurt biletta ulen në 45-50 euro një drejtim.

Vjena

Në Vjenë me Wizz Air, një biletë vajtje kushton 35 euro në datën 24 dhjetor, ndërsa kthimi në 27 dhjetor është 110 euro. Në shkurt bileta vajtje ardhje drejt Vjenës kushton 90 euro.

Me Austrian Airlines, në dhjetor biletat kushtojnë nga 97 euro një drejtim dhe në këto nivele janë edhe në muajt në vazhdim.

Gjermania

Vitin e fundit janë shtuar ndjeshëm destinacionet dhe operatorët që fluturojnë drejt qyteteve gjermane. Për në Mynih, me Wizz Air, për vajtje në 24 dhjetor është 30 euro, ndërsa kthimi 110 euro. Në shkurt biletat ulen në 30 euro në një drejtim.

Për në Berlin, bileta në vajtje është 35 euro në 24 dhjetor dhe në kthim 65 euro në 27 dhjetor. Në shkurt mund të shkosh në Berlin me 29 euro dhe të kthehesh me 15 euro.

Destinacione të reja

Në Barcelonë në shkurt mund të udhëtohet nga Tirana me 15 euro një drejtim, ose 30 euro në total, me Wizz Air. Në 25 dhjetor Barcelona është e arritshme me 30 euro, ndërsa kthimi në datën 28 kushton 100 euro.

Në Madrid në fund të dhjetorit mund të udhëtohet me 55 euro një drejtim (po aq edhe kthim), ndërsa edhe në shkurt, biletat po rreth këtyre niveleve.

Nga fundi prilli mund të udhëtohet në Malmo të Suedisë me 100 euro vajtje-ardhje, në Billund të Danimarkës me 130 euro vajtje-ardhje./monitor