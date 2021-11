Kapen grabitësit e dhunshëm/ Kapelja zbuloi grupin që grabiti me dhunë Nazmi Çangun në Nikël

Policia arriti të zbulojë një pjesë të autorëve të grabitjes me dhunë dhe armë të banesës së biznesmenit Nazmi Cangu në Nikël.

Grabitja ndodhi pak ditë më parë dhe grabitësit kanë dhunuar kryefamiljarin. Ndërkohë top channel mëson se aksioni i policisë për kapjen e grabitësve është zhvilluar që të enjten dhe dje në mbrëmje janë dokumentuar edhe faktet dhe provat ligjore. Në kuadër të këtij operacioni u arrestua në flagrancë shtetasi Saimir Kuçi, banues në Tiranë, ndërsa shtetasi Artan Prenga ndiqet me masa kërkimi.

Po kështu, ndiqen me masa kërkimi edhe disa shtetas të tjerë të dyshuar si të përfshirë në këtë ngjarje. Gjatë kontrollit të këtyre banesave, në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar: 14 telefona, një palë pranga, armë të ftohta, lëndë narkotike, 1 bllokues valësh, pajisje elektronike, detektor për kërkim sendesh të çmuara, një maskë bashkë me doreza, ora të markave të ndryshme me vlerë, bizhuteri floriri, koleksion monedhash. Policia ranë gjurmët e grabitësve pas provave që u gjetën në një nga kapelet e përdorura prej tyre.