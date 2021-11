Bullgari: Nëse duam të jetojmë si në Gjermani, duhet të qeverisim si në Gjermani

Deri më tani, mbështetja e deklaruar nga BSP, “Ka një popull të tillë” dhe “Bullgaria Demokratike” mjafton për të filluar procesin e hartimit të një plani veprimi për një qeveri të re me mandatin e formacionit “Po e vazhdojmë ndryshimin”. Këtë e thanë në një intervistë për gazetën “24 Çasa” bashkëkryetarët e projektit politik – fitues në zgjedhjet parlamentare të 14 nëntorit – Asen Vasilev dhe Kirill Petkov. “Shpresojmë shumë që në fund të negociatave të kemi një marrëveshje koalicioni të detajuar, të ngjashëm me atë austriak apo gjerman. Nëse duam të jetojmë si në Gjermani, le të fillojmë të qeverisim si në Gjermani”, theksoi Vasilev. Sipas të dyve, sa më e detajuar të jetë marrëveshja e koalicionit, aq më i vogël do të jetë konflikti i mundshëm në të ardhmen.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ne Bullgari miratoi shpërndarjen përfundimtare të mandateve pas zgjedhjeve parlamentare të 14 nëntorit 2021: “Po e vazhdojmë ndryshimin” merr 67 mandate; GERB-SDS – 59; Lëvizja për të Drejtat dhe Liritë (DPS) – 34; BSP për Bullgarinë – 26; “Ka një popull të tillë” – 25; “Bullgaria Demokratike” – 16; “Ringjallja” – 13. Një koalicion i mundshëm midis “Po e vazhdojmë ndryshimin”, BSP, “Ka një popull të tillë” dhe “Bullgaria Demokratike” do të mbështetej nga 134 deputetë në parlamentin prej 240 vendesh. Po ju kujtojmë se me protokollet zgjedhore të përpunuara 100 për qind “Po e vazhdojmë ndryshimin” mori 25.67 për qind të votave, GERB-SDS- 22.74 për qind, DPS – 13.0 për qind, “BSP për Bullgarinë” – 10.21 për qind, “Ka një popull të tillë” – 9.52 për qind, “Bullgaria Demokratike” – 6.37 për qind, “Ringjallja” (Vëzrazhdane)- 4.86 për qind.