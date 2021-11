Pritshmëritë e Maqedonisë së Veriut nga samiti i BE

Duda: Polonia mbështet pa rezervë RMV

Polonia e kupton pozicionin në të cilin gjendet Maqedonia e Veriut drejt rrugëtimit evropian. Zhbllokimi i bisedimeve është i një rëndësie të veçantë për gjithë Ballkanin Perëndimor, ka deklaruar presdidenti i Polonisë Andzhej Duda, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Shkup. Bullgaria është ende në procesin zgjedhor dhe qeveria nuk është formuar akoma, por nëse Bullgaria thotë “jo” këtë herë për të filluar negociatat, Polonia do të ndërmarrë disa hapa, ka deklaruar presidenti polak, Andzhej Duda.

“Shpresoj se qeveria e re në Bullgari do të ketë qëndrim më konstruktiv në lidhje me anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Dua të deklaroj publikisht se nëse Bullgaria vazhdon të reagojë në mënyrë jokonstruktive, d.m.th. të thotë jo, që Maqedonia e Veriut të hyjë në Evropë, unë do të do të angazhohem për përgatitjen e një udhërrëfyesi, do të thotë një dokumenti që do t’i shërbejë RMV-së për ta trajtuar më lehtë këtë çështje të anëtarësimit në BE,” ka vlerësuar presidenti polak Andzhej Duda.

Pendarovski: Të jemi të përmbajtur këtë periudhë

Presidenti i RMV-së Stevo Pendarovski vleron se në këtë periudhë duhet të përmbahemi, të mos komentojmë deklaratat që vijnë nga Sofja derisa nuk konstituohet Kuvendi dhe nuk formohet qeveria e re në Sofje. “Derisa të konstituohet parlamenti në Bullgari, ne nuk duhet të merremi me deklarata që vijnë nga njerëz që janë ende kandidatë për ndonjërin nga funksionet kyçe në shtet,” vlerëson presidenti Stevo Pendarovski.

Naumovski: Gjithçka varet nga qeveria e re bullgare

Vasko Naumovski, njohës i çështjeve ndërkombëtare vlerëson se fituesit në zgjedhjet parlamentare në Bullgari po tregohen shumë më të matur se politikanët e tjerë bullgarë. Kjo sipas tij jep shpresë për një lëvizje të pozicioneve apo edhe për kapërcim të dallimeve mes dy vendeve.

“Edhe pse periudha deri në dhjetor është e shkurtër, besoj se ka gjasa për të bërë një hap para. Por, e gjitha kjo do të varet nga përbërja e Qeverisë së re bullgare. Konsideroj se gjithçka varet nga koalicioni i ri qeveritar, nëse do të ketë ose jo qëndrim të unifikuar për vendin tonë”, vlerëson Naumovski.

Ramadani: Ndërkombëtarët po dërgojnë sinjale pozitive

Analisti politik, Ismet Ramadani vlerëson se me biseda efikase dhe ikje nga vijat e kuqe, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria mund të gjejnë gjuhë të përbashkët në zgjidhjen e kontestit që vendi të marrë në 14 dhjetor datën për hapjen e negociatave për anëtarësim në BE. Ndërhyrja e ndërkombëtareve do të kontribuojë në lëvizjen e proceseve përpara, që mos t’i lihet hapësirë lojëtarëve të tretë, sikurse Rusia dhe Kina në Ballkan.

“Këtë e dëshmojnë edhe hulumtimet që janë bërë në forma të ndryshme për Ballkanin se sa është ndikimi i tyre dhe kjo në një mënyrë na jep mundësinë të jemi më racionalë në bisedime dhe të shfrytëzohet 14 dhjetori”, thotë Ramadani.