Basha i përgjigjet Berishës: Ka vetëm një dosje, “non grata” jote nga SHBA

Berisha pretendoi se ndaj liderit aktual të PD, Lulzim Bashës, është hapur një hetim në Belgjikë, në lidhje me paratë e gjetura brenda makinës “Toyota Yaris”. Ai kërkoi nga Basha që të japë shpjegime rreth kësaj çështje, si dhe kërkoi dorëheqjen e tij nga drejtimi i PD.

Berisha: Në foltore të ndryshme kam denoncuar dhe i kam kërkuar të japë shpjegime për Toyota Yaris, për dosjen në Muzinë, sikundër ju garantoj se me radhë do të dalin dosje të tjera dhe projekti i Emirateve në Durrës nuk do të3 zhvillohet kurrë sa të jetë PD forca më e fuqishme politike e vendit. Por do të ndalemi për një moment, ish ministri ynë i brendshëm deklaroi një ditë në parlament se ditën e shtunë do vijnë me një seri Toyotash dhe do i presë Taulant Balla, deklaratë e cila në pamje të parë të dukej si fantazi.

E pyes i them zotëri, si e bëre këtë deklaratë. Thoshte e sigurt që vijnë. Si mund të dekonspirosh se futesh në vorbullin e kësaj organizate kriminale. Kjo do të thotë paralajmërim i atyre që të mos flinin për tu pritur dhe dështim i operacionit. Jo tha se i ndjekin me GPS. Doli fjalë për fjalë por ata që duhet ti prisnin nuk dolën, ikën. Hapet dosja, merret në pyetje peng kryetari, për të gjithë atë aferë dënohet një njeri. Kjo do të thotë që Rama ia mbylli dosjen kryetarit. Mirëpo i kishte rrënjët në Belgjikë.

Prokuroria e Belgjikës kishte nisur hetimet. Këtë kohë gazetarët kanë zbuluar dokumente në të cilat Ministria e Drejtësisë jep dritën jeshile për ndjekjen penale të Bashës me kërkesë të autoriteteve belge, kjo ka ndodhur në vitin 2019, e vazhdon ende e sot. Fjala është e drejtësisë belge. Drejtësia belge është e pavarur. Tani, dua t’i kërkoj në emrin tuaj të japë dorëheqjen e të mos fshihet pas dosjet. Edi Rama, e ka kursyer, e ka mbajtur peng me dosjen në Shqipëri, por me dosjen në Belgjikë rezulton i shpallur anëtar i organizatës kriminale.