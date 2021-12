Europa të bëhet një shtet i vetëm, si SHBA: Del plani gjerman!

Si sfida të kohës, Scholz përmendi ndryshimin e klimës, me të cilën qeveria duhet të merret, ndërsa në lidhje me pandeminë e Coronës, tha, se ajo duhet “luftuar me të gjitha forcat që kemi”. Ndërkohë, marrëveshja prej 117 faqesh përmban dhe propozime ambicjoze për reformimin e BE-së. Aty thuhet se do të insistohet për një konferencë mbi të ardhmen e Europës ku të kembenngulet për ndryshim të traktatit në mënyrë që t`i hapet rruga krijimit të një shteti federal europian.

“Një Europë e fortë sovrane është e një rëndëie kyce për politikën tonë të jashtme”, thote Scholz. Ekspertët mendojnë se ky propozim dërgon një sinjal të fortë dhe tregon sesi planifikojnë ta zhvillojnë këto tre parti unionin akoma edhe më shumë në të ardhmen.