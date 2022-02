Depozitat në euro shënojnë rritjen më të lartë në gjashtë vjet

Depozitat bankare në euro vitin e kaluar shënuan rritjen më të lartë në të paktën gjashtë vitet e fundit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se depozitat bankare në këtë monedhë në fund të 2021 arritën vlerën e 5.4 miliardë eurove, në rritje prej 17.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjatë vitit kalendarik 2021, vlera e tyre është zgjeruar me 814 milionë euro. Euro ngelet dominuese në depozita dhe me sa duket ende perceptohet si një valutë më e besueshme nga publiku i gjerë. Kjo mund të lidhet me euroizimin e konsiderueshëm të ekonomisë shqiptare dhe faktit që asetet me vlerë të madhe, kryesisht pasuritë e paluajtshme, kuotohen në euro. Depozitat në valutë të huaj dominojnë strukturën e kursimeve të shqiptarëve në banka, me më shumë se 51% të totalit.