Presidenti Radev: Kriza në Ukrainë nuk kërcënon vetëm Bullgarinë

Me rastin e, i cili do të trajtojë çështje që lidhen me rreziqet dhe kërcënimet për sigurinë kombëtare të Bullgarisë dhe gjendjen e Forcave të Armatosura, Presidenti Rumen Radev komentoi se kriza Ukrainë-Rusi përbën një kërcënim për sigurinë e tërë Europës. Sipas kreut të shtetit, kjo është një krizë me përmasa globale dhe nuk kërcënon vetëm Bullgarinë dhe rajonin. Radev theksoi se dialogu zhvillohet në nivelin më të lartë – ndërmjet SHBA-së dhe Rusisë, NATO-s dhe Rusisë, BE-së dhe Rusisë, ndërsa Bullgaria është pjesë e përpjekjeve për uljen e tensioneve. “Të gjithë duhet të punojmë në atë mënyrë që të shmangim zgjidhjen e kësaj krize me mjete ushtarake, zgjidhja mund të arrihet me diplomaci dhe po bëhen të gjitha përpjekjet në këtë drejtim”, tha kreu i shtetit.