Biden dënon ‘sulmin e paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë ndaj Ukrainës’: Lufta do të sjellë një humbje katastrofike

Presidenti i SHBA Joe Biden ka dënuar sulmin e Rusisë me raketa ndaj një baze ushtarake në Kiev, kryeqytetin e Ukrainës.

Shtetet e Bashkuara dhe aleatët po planifikojnë të enjten të caktojnë “përmasat e plota” të sanksioneve që janë diskutuar gjatë javëve të fundit në përgjigje të sulmit, sipas një zyrtari të lartë të administratës Biden.

“Presidenti Putin ka zgjedhur një luftë të paramenduar që do të sjellë një humbje katastrofike të jetës dhe vuajtje njerëzore. Vetëm Rusia është përgjegjëse për vdekjen dhe shkatërrimin që do të sjellë ky sulm, dhe Shtetet e Bashkuara dhe aleatët dhe partnerët e saj do të përgjigjen në një mënyrë të bashkuar dhe vendimtare. Bota do ta kërkojë Rusinë përgjegjëse.”, tha Biden