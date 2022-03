FIFA dhe UEFA pezullojnë ekipet kombëtare ruse nga të gjitha garat

Organi qeverisës i futbollit FIFA dhe organi qeverisës evropian UEFA kanë pezulluar klubet dhe ekipet kombëtare ruse nga të gjitha garat deri në një njoftimin tjetër, njoftoi sot federata.

“Futbolli është plotësisht i bashkuar dhe në solidaritet të plotë me të gjithë njerëzit e prekur në Ukrainë. Të dy presidentët shpresojnë se situata në Ukrainë do të përmirësohet ndjeshëm dhe me shpejtësi, në mënyrë që futbolli të mund të jetë përsëri një vektor për unitetin dhe paqen mes njerëzve”, sipas një deklarate të përbashkët.

Vendimi i FIFA-s do të thotë se Rusia nuk do të lejohet të luajë ndeshjet në play-off të Kupës së Botës gjatë muajve të ardhshëm dhe Kupën e Botës 2022 në Katar.

UEFA gjithashtu i ka dhënë fund partneritetit të saj me kompaninë shtetërore ruse të energjisë Gazprom në të gjitha garat.

“Vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe mbulon të gjitha marrëveshjet ekzistuese duke përfshirë Ligën e Kampionëve të UEFA-s, garat e ekipeve kombëtare të UEFA-s dhe UEFA Euro 2024”, tha UEFA.