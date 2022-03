Komandanti rus i kapur nga ukrainasit: Na thanë t’i luftonim nazistët, ky është gjenoci

Komandanti rus i kapur nga ushtarët ukrainas është lutut për “mëshirë” për forcat e Putinit që pushtuan Ukrainën, duke thënë se ata janë përfshirë në pushtim pasi u ishte thënë se “qeveria u përmbys nga nazistët dhe se çlirimi është i nevojshëm”.

Burri që tha se ishte nënkolonel në njësinë speciale të Gardës Kombëtare Ruse u tha gazetarëve se bashkatdhetarëve të tij u ishte “shpëlarë truri” për ta mbështetur luftën, por pasi pa personalisht situatën në Ukrainë, ai tani u ndje i “turpëruar” pasi tha se mori pjesë në “gjenocid” dhe shtoi se ukrainasit “kanë të drejtën të rezistojnë”, raporton Daily Mail.

Astakhov Dmitry Mikhailovich tha se dyshimet e tij u realizuan kur pa dy nga boksierët e tij të preferuar – Oleksandr Usik dhe Vasily Lomachenko – që vendosën të luftonin për rezistencë.

Dhe në një mesazh të mprehtë për trupat ruse që ende luftojnë, ai tha: “Ju lutem, ndaloni para se të jetë tepër vonë… Rusia nuk mund të fitojë këtu. Ky është gjenocid”.

“Nëse dikush do të vinte në territorin tim, do të bëja njësoj si këta dhe do të kisha të drejtë. Djema, jeni në një situatë të tensionuar, po shkoni kundër komandantit tuaj”, shtoi ai.

Të kapur të tjerë të intervistuar nga forcat ukrainase thanë gjithashtu se urdhri për sulmin mbërriti shpejt dhe se atyre u ishte thënë se qeveria ukrainase ishte hequr dhe se ata do ta “çlironin” vendin. Në vend të kësaj, ata hynë në një gjakderdhje që s’është ndalur ende.