Mbahet forumi për bashkëpunim ndërkufitar Kosovë-Maqedoni e Veriut

Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Kosovë – Maqedoni e Veriut financohet nga BE-ja përmes Instrumentit të Asistencës së Para – Aderimit (IPA) ndërsa mbulon periudhën kohore 2014 – 2020.

Gjatë këtij forumi konsultativ është prezantuar IPA 2 si dhe konteksti i bashkëpunimit ndërkufitar dhe lidhja e tij me prioritetet për thirrjen e radhës për propozime që mbulojnë alokimet financiare të viteve 2018, 2019 dhe 2020.

Elbert Krasniqi, ministër i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës, tha se Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar midis dy shteteve, i financuar nga BE-ja është shembulli më i mirë i këtij bashkëpunimi në të gjitha nivelet.

Krasniqi tha se përtej rezultateve të arritura nga 14 projektet e implementuara deri më tani midis dy vendeve, thellimi i këtij bashkëpunimi është rezultat i përbashkët.

“Sot në këtë forum konsultativ, falë mbështetjes nga BE-ja, jemi mbledhur për të diskutuar mundësinë e radhës për financimin që ofron ky program përmes lidhjes e pastaj për të implementuar projekte me objektiva të qarta në turizëm dhe ambient”, theksoi Krasniqi.

Ai tha se komunave në të dyja anët e kufirit, u mbetet që problemet me të cilat ballafaqohen, t’i kthejnë në ide dhe projekte të përbashkëta në kuadër Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar.

Goran Milevski, ministër i Vetëqeverisjes Lokale të Maqedonisë së Veriut tha se bashkëpunimi rajonal në nivel komunal është shumë i dobishëm dhe Kosova me Maqedoninë e Veriut kanë krijuar partneritet nga vitin 2010, filloi Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar.

Ai tha se deri më tani në kuadër të programit janë financuar 14 projekte të përbashkëta me vlerë prej 4.8 milionë eurove, prej të cilave 12 janë përfunduar plotësisht dhe dy janë ende në zbatim.

“Ajo që është e rëndësishme për të cilën duam të flasim sot është faza finale e thirrjes për projekte të reja, të cilën duam ta ndajmë me kryetarët e komunave, e cila do të publikohet deri në fund të këtij muaji. Vlera e kësaj thirrjeje është rreth 3 milionë euro, të cilat do t’u shpërndahen institucioneve dhe komunave të të dyja vendeve”, tha Milevski.

Në konferencë u bë e ditur se tema e kësaj thirrjeje ka të bëjë me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, mbrojtjen e mjedisit, përmirësimin e menaxhimit të ndryshimit klimatik dhe parandalimin e rreziqeve natyrore.

Menaxheri i Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar nga Zyra e BE-së, George Papagiannis tha se për bashkëpunimin Kosovë-Maqedoni e Veriut, BE-ja ka ndarë fond prej 8.5 milionë eurosh përmes të cilit janë kontraktuar 14 projekte, 9 prej tyre kanë qenë për komunat.

Përpos dy ministrave të qeverisjeve lokale nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, në këtë takim morën pjesë edhe dhjetëra kryetarë të komunave afër kufirit nga të dyja shtetet.