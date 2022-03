Rama: Nuk e ulim taksën e naftës, për fermerët 500 milionë lekë plus

Kryeministri Edi Rama këtë të shtunë në një takim me fermerët duke prezantuar Paketën e Rezistencës Sociale, deklaroi se Qeveria nuk do ta ulë taksën e naftës, por për fermerët do të ofrohen 500 milionë lekë plus për naftën pa taksa, për një total prej 1.45 miliardë lekësh.

Kryeministri ka sqaruar dhe logjikën se përse nuk hiqet taksa e naftës. Sipas tij kjo nuk mund të bëhet sepse nuk kompensohet dot pjesa tjetër.