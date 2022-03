Bullgaria po krijon një grup shumëkombësh të NATO-s për mbrojtje

Mbështetja ushtarake për Ukrainën nuk do të jetë e mundur, duke pasur parasysh afërsinë e Bullgarisë, tha Kryeministri Kirill Petkov në një konferencë në Këshillin e Ministrave pas takimit me Sekretarin e Mbrojtjes të SHBA-së, Lloyd Austin. Petkov falënderoi Shtetet e Bashkuara për gatishmërinë e tyre për të ofruar një kompani sulmuese për të forcuar grupin luftarak shumëkombësh, nën komandën e Komandantit Suprem të NATO-s për Evropën. Sipas fjalëve të Petkovit, shoqëria bullgare mund të jetë e qetë, sepse si aleate e NATO-s, Bullgaria po rrit mbrojtjen e saj së bashku me vendet e tjera anëtare. Siguria jonë është në mbrojtjen kolektive me NATO-n. Ne jemi NATO-ja, tha Kryeministri.

Duke iu drejtuar mediave, Lloyd Austin siguroi se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të punojnë për siguri dhe paqe të qëndrueshme. Austin theksoi se krijimi i një grupi luftarak shumëkombësh është një hap shumë i rëndësishëm, Shtetet e Bashkuara e mbështesin plotësisht atë, si dhe lidershipin e Bullgarisë në të. Austin theksoi se përmirësimi i gatishmërisë ushtarake dhe ndërveprueshmërisë së Bullgarisë me NATO-n është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pasi Evropa përballet me një sfidë të madhe sigurie.