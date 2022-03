Privatët, interes për energjinë diellore – Aplikimi pranë MIE për 2 centrale të mëdhenj në Mallakastër dhe Fier

Më konkretisht, bëhet fjalë për centralet “Blue 1” dhe “Blue 2”, me një fuqi totale të instaluar prej 100 MW, që aktualisht po licencohen nga Enti Rregullator i Energjisë në aktivitetin e prodhimit të Energjisë. Ndërkaq, përveç investimeve private tashmë janë shpallur fituesit në ankandet për ndërtimin e parkut fotovoltaik në Spitallë me një fuqi të instaluar prej 100 MW dhe parkun e Karavastasë, me fuqi të instaluar 140 MW.