SHBA dhe BE nënshkruajnë marrëveshjen për frenimin e varësisë së gazit dhe naftës nga Rusia

U.S. President Joe Biden and European Commission’s President Ursula von der Leyen shake hands after speaking about steel and aluminium tariffs, on the sidelines of the G20 leaders’ summit in Rome, Italy October 31, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque. Presidenti i SHBA Joe Biden dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kanë nënshkruar ditën e sotme marrëveshjen për të reduktuar varësinë e naftës dhe gazit, nga Rusia.

Paneli i kryesuar nga përfaqësues nga Shtëpia e Bardhë dhe Komisioni Evropian, do të synojë të gjejë furnizime alternative të gazit natyror të lëngshëm dhe të reduktojë kërkesën e përgjithshme për gaz natyror nga Rusia.