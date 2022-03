Bordi ndryshon çmimet e karburanteve, nafta shkon në 237 lekë. Shtrenjtohet gazi, ulet benzina

“Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 të jetë 237 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë 225 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë 211 lekë/litri,ndërsa i shitjes me shumicë 199 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, të jetë 116 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 104 lekë/litër për automjetet”, thuhet në njoftim.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të jenë të vlefshme për periudhën 29 mars – 31 Mars 2022, pas kësaj bordi do të rimblidhet për të bërë me dije pasqyrimin e çmimeve të shitjes.

Në vend, nafta arriti deri në 260 lekë për litër në fillim të marsit, pasi u ngjit në 130 dollarë në bursat ndërkombëtare. Pas kësaj rritjeje, Qeveria krijoi Bordin e Transparencës, i ngritur me qëllim kufizimin e përkohshëm të çmimeve të tregtimit me shumicë/pakicë të nënprodukteve të naftës dhe gazit.