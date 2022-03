Kërkesa e SPAK për arrestimin e deputetit Bllako/ Reagon Tabaku: Duhet guxim edhe ndaj njerëzve me pushtet

Ditën e sotme janë ekzekutuar 9 urdhër arreste me urdhër SPAK pasi kanë lidhje me korrupsionin me inceneratorin e Fierit. Prokuroria e Posacme i ka kërkuar Kuvendit leje për arrestimin e deputetit socialist Alqi Bllako. Për këtë ka reaguar deputetja e PD, Jorida Tabaku duke thënë se SPAK duhet të tregojë guxim dhe ndaj njerëzve me pushtet.