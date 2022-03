Deputeti socialist Alqi Bllako do arrestohet me kërkesë të SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre në lidhje me inceneratorët ne Fier. Kerkesa e SPAK per arrestimin e deputetit Bllako ka mbrritur sot ne tavolinen e kryetares se Parlamentit Lindita Nikolla. Kryetarja e Parlamentit, Lindita Nikolla, menjehere ka vendosur qe neser, ora 18.00 te mblidhet Komisioni i Mandateve

Duke ju raferuar listes se deputeteve te PS, ish deputeti Pandeli Majko do ti rikthehet parlamentit.