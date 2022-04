Legalizimi i kanabisit mjekësor, Berisha kundër: Vendim i dëmshëm, po legalizohet krimi

Kanë faktuar se shumëfishon shfaqjen e psikozave më të rënda, se jep ndryshime strukturore të evidentuara në trurin e përdoruesve të saj. Kanë faktuar se është i dëmshëm për sistemin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Kanabis ka të paktën përbërjen e saj mbi 50 lëndë kimike dhe për efektet e tyre anësore në trup nuk ka studime shteruese, nuk ekzistojnë. Këto janë aspektet mbi shëndetin fizik dhe mendor, por të legalizosh kanabisin në Shqipëri, vend i etiketuar sic e dini ju në mënyrë të përsëritur në media botërore si “Kolumbi e Europës” apo Kanabistan do të thotë të shkelmosh reputacionin e këtij vendi, ta bësh kanabisin simbol të Shqipërisë, e cila vetëm në biodiversitetin e saj në speciet e bimëve aromatike ka bimë dhjetëra herë më të kushtueshme se kanabis.

Vendimi është një akt shumë i pamenduar. Pasi ju garantoj se dëmton, mundet edhe palcërisht procesin e integrimit në BE. Rama shfrytëzon një rrymë pozitive, që është krijuar për hapjen e negociatave për shkak të luftës në Ukrainë, por ky është një kalkulim shumë i gabuar. Për Europën, kanabisi shqiptar është krim, trafik kriminal, organizata kriminale. Pikërisht në një moment kur po krijohej një klime pozitive, mesazhi që dërgon Rama është se do legalizojë kanabisin.

Sot që kanabisi legalizohet, do të thotë licensë për cdo familje që tundohet nga lakmia për të mbjellë kanabis. Licensat do ia jap klientelës, por kjo do masivizojë. Ky vendim e bën Shqipërinë një vend problematik për sigurinë e rajonit. shton një burim investimi të organizatave kriminale. Për të gjitha këto u bëj thirrje shqiptarëve të kundërshtojnë dhe mos mbështesin një politikë shkatërrimtare, me këtë hiqet cdo barrikadë që ekziston për kanabisin, do shohim drogim masiv të të rinjve dhe popullatës. Jemeni pësoi një shkatërrim të plantacioneve të kafesë. Shqipëria ka cdo pasuri, cdo mrekulli natyrore, ideja për të krijuar para është një shërbim që Rama iu bën organizatave kriminale.