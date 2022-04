“Sulmi ndaj Kim, sulm ndaj Biden”, Berisha reagon pas deklaratave të Escobar

“Kam respektin më të madh për ambasadoren kur vepron në përputhje me përfaqësimin e Presidentit Biden dhe nuk pajtohem kur vepron si guvernatore. Sa herë të veprojë si guvernatore do ta kundërshtoj, do ta denoncoj.

Politikat e SHBA në Tiranë, synojnë mbështetje për këtë vend Nuk pajtohem me qëllimet e guvernatores, mbështetjen e saj për qeverinë Rama dhe eprimet antiopozitare. Besoj se shqiptarët duhet të jenë partnerë besnik të SHBA, po si qytetar të lirë që vendosin me votën e tyre të lirë” përfundoi Berisha.

Escobar deklaroi një ditë më parë për gazetarin e Top Channel, Muhamet Veliu se sulmi ndaj ambasadores Kim në Tiranë, është sulm ndaj Presidentit Biden.

“Jam i tronditur nga sulmet ndaj ambasadores tonë të SHBA në Tiranë. Ne e dimë se ofensiva e këtyre sulmeve nuk përfaqëson popullin shqiptarë. Ambasadorja Kim është përfaqësuese personale e Presidentit të Shteteve të Bashkuara. Siç edhe zëdhënësi Departamentit të Shtetit e bëri të qartë në Dhjetor ne presim prej saj të vazhduarit të shpjeguarit dhe zbatuarit të politikave të SHBA, përfshi ato të Presidentit Biden përfshi vendosmërinë që ne do të vendosim përpara përgjegjësisë ata të përfshirë në korrupsion e minojnë demokracinë”, tha Escobar për Top Channel.