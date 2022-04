Presidenti i kroacise, Milanoviq për armatosjen e Serbisë: Nuk e di se kush do t’i sulmojë

Milanoviq gjatë një konference për media në Rjekë tha se Kroacia nuk do të sulmojë Serbinë.

“Nuk e di se kush do t’i sulmojë. Paratë e tyre, vendimet e tyre, gjëja e tyre. Ata nuk janë anëtarë të NATO-s, nuk e duan këtë, mbetën pa patronë brenda natës. Kroacia nuk do t’i sulmojë ata. Amerika nuk do t’i sulmojë ata. Nëse ai i sulmon, nuk ka dobi për ta. Unë mund të rrëzoj dy avionë përsëri dhe të jem krenar për këtë, por nuk fitohen kështu luftërat,” tha Milanoviq.

Presidenti kroat shtoi se armë të tilla “kushtojnë dhe nuk bëjnë dallim”.

“Lufta është një gjë shumë më e madhe, më e përgjakshme dhe më gjithëpërfshirëse, kështu që nuk e kam të qartë se për çfarë lloj politike bëhet fjalë. Unë nuk i dënoj, i shikoj dhe jam i habitur”, tha ai, transmetojnë mediat kroate.