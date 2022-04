Shukrov: Fëmijët ukrainas në Shqipëri vazhdojnë arsimimin

DW: Ambasador Shukrov, ndër miliona njerëz që largohen nga Ukraina për shkak tw agresionit rus, qindra prej tyre kanë ardhur dhe gjetur strehë në Shqipëri. Sa refugjatë nga Ukraina ka deri tani në Shqipëri që po marrin mbështetje nga qeveria shqiptare?

Ambasadori Shukrov: Që nga fillimi i agresionit rus kundër Ukrainës, është rritur numri i ukrainasve që ikin nga lufta. Tani po operojmë me 816 refugjatë nga Ukraina që kanë kaluar kufirin dhe janë këtu. Dëshiroj të theksoj që 214 ukrainas kërkuan ndihmë në ambasadën tonë, 124 të rritur dhe 91 fëmijë dhe morën mbështetje. Kemi kemi kontakte të mira me ministritë përkatëse, policinë, oganizata refugjatësh. Në mënyrë të veꞔantë dëshiroj të them , që ka dy vendime të qeverisë shqiptare lidhur me statusin e mbrojtjes së përkohshme për refugjatët. Këto u japin mundësi refugjatëve ukrainas të hyjnë në vend dhe të qëndrojnë në Shqipëri për një vit.

DW: Çfarë mendoni, si është situata e refugjatëve ukrainas që ndodhen në Shqipëri?

Ambasadori Shukrov: Duhet të pranoj, në fakt, që deri tani nuk kemi refugjatë, por ukrainas me statusin e mbrojtjes së përkohshme. Kam vizituar një grup fëmijësh ukrainas me nënat e tyre, që është në Durrës dhe mbërriti në Shqipëri në 23 mars. Ka edhe një grup tjetër nga Ukraina që erdhi më 30 mars. Deri tani situata është normale . Pala shqiptare pranon qytetarët ukrainas me solidaritet dhe dëshirë për t’i ndihmuar.

DW: A ka masa të veꞔanta që jeta e fëmijëve të jetë sa më normale që të jetë e mundur?

Ambasadori Shukrov: Po. Ashtu si thashë më parë, kanë mbërritur dy grupe. Të gjithë fëmijët ukrainas këtu, në Shqipëri, kanë mundësi të vazhdojnë procesin e arsimimit të tyre sipas sistemit ukrainas. Mësimi bëhet online dhe ambasada jonë i kushton vëmendje të veꞔantë . Kemi bashkëpunim të mirë me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë, kemi kontakte të mira dhe fëmijët tanë kanë mundësi të vazhdojnë mësimet në shkollat shqiptare dhe të shkojnë gjithashtu në kopësht.

DW: Në fillim të muajit të kaluar, në mars, Parlamenti i Shqipërisë miratoi rezolutën në mbështetje të integritetit territorial të Ukrainës. Në të njëjten ditë, Bashkia e Tiranës, emërtoi “Ukraina e lirë” rrugën ku ndodhet ambasada e Serbisë, e Rusisë dhe juaja. Çfarë mund të bëhet më tepër?

Ambasadori Shukrov: Jemi shumë mirënjohës ndaj parlamentit shqiptar për rezolutën e 7 marsit në mbështetje të Ukrainës dhe luftës së saj kundër agresorit rus. Kam qënë shumë i emocionuar nga kjo ngjarje dhe klimë në përgjithësi. Dua të them gjithashtu që përvec riemërtimit të rrugës “Donika Kastrioti,” Bashkia e Tiranës përgatiti bashkë me ne kamionin e parë të madh me ndihma humanitare për Kievin, që para luftës është i binjakëzuar me Tiranën. Kemi patur disa aktivitete të tjera që janë zhvilluar në Tiranë. Përgatitëm në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës një ngjarje tjetër të madhe, bashkimin e qytetarëve shqiptarë dhe ukrainas për të shprehur solidaritetin dhe mbështetjen ndaj populit tonë dhe luftën e tij me agresorin rus. Shpresoj, më pas, kur lufta të mbarojë do të bëjmë më të mirën që të promovojnë marrëdhëniet tona.

DW: NATO-ja ka diskutuar së fundmi strategjinë e saj të re në takimin e ministrave të Jashtëm të vendeve anëtare. Cilat janë pritshmëritë tuaja për fokusin e strategjisë së saj, parë në këndvështrimin e agresionit rus kundër Ukrainës dhe të një bote më të rrezikuar?

Ambasadori Shukrov: Kjo është një pyetje e rëndësishme për ne dhe të ardhmen e Ukrainës. Ju e dini që ꞔështja e anëtarësimit të Ukrainës në NATO bën pjesë në kushtetutën tonë. Por tani po bëhen bisedime dypalëshe mes delegacioneve të Ukrainës dhe Rusisë, po bëhen përpjekje për të gjetur një kompromis. Dëshëroj të them që NATO dhe vendet anëare të tij po e ndihmojnë Ukrainën. NATO dhe blloku perëndimor janë tani partnerët tanë në këtë kohë të vështirë të agresionit rus.

Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time ndaj interesit të DW. Kuptoj që ky interes lidhet me mirëkuptimin për situatën e vështirë dhe tragjike në Ukrainë. Ju e dini që pas ditëve, javëve, muajve dramatikë dhe tragjikë në qytetet pranë Kievit, me njerëz në varreza masive, abuzime seksuale të të miturve dhe situatë shumë tragjike ky interes i jep shpresa Ukrainës dhe njerëzve tanë të jenë të fortë në këtë agresion të tmerrshëm të shtetit rus.