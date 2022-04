Bullgaria nuk ka afate për t’ia dhënë dritën jeshile Republikës së Maqedonisë së Veriut

Ministrja e Jashtme Teodora Gençovska tha dje se nuk ka afate që Bullgaria të japë dritën jeshile për negociatat ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Ministrja Gençovska u dëgjua nga deputetët në një takim sekret për rrjedhën e negociatave me Shkupin me kërkesë të deputetëve të GERB-it në lidhje me qëndrimin e Bullgarisë për anëtarësimin e fqinjit në BE dhe informacionet që u shfaqën në disa media se kryeministri ka arritur marrëveshje me Shkupin që drita jeshile do të jepet deri në fund të verës. Pak ditë më parë, ministrja e jashtme mohoi akuzat për marrëveshje prapaskenash dhe tha se kërkesat kryesore të Bullgarisë ndaj Shkupit mbeten të pandryshuara.

“Pala bullgare i përmbahet zbatimit të plotë të Marrëveshjes së Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit të vitit 2017, si dhe respektimit të të drejtave të bullgarëve në Maqedoninë e Veriut”, deklaroi para pak kohe Ministrja e Jashtme bullgare Teodora Gençovska. Sipas Gençovskas, Bullgaria do të vazhdojë të mbështesë, kërkesën legjitime të bullgarëve në Maqedoninë e Veriut që të përfshihet njësoj me të gjithë popujt e tjerë në Kushtetutën e saj. Një nga prioritetet kryesore, tha ajo është përparimi në punën e Komisionit të Përbashkët për Çështjet Historike dhe Arsimore, për të hartuar një kalendar për përkujtimin e përbashkët të asaj që ajo pretendon se është një “histori e përbashkët për të cilën tashmë është arritur marrëveshje”. “Do të kërkojmë një proces për modernizimin e kurrikulave në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, tha ministrja e Jashtme bullgare.