FMN vlerëson qasjen rregullatore të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Në këto mbledhje marrin pjesë çdo vit, Ministrat e Financave të vendeve anëtare, guvernatorë të bankave qendrore, drejtues të lartë të institucioneve financiare ndërkombëtare, përfaqësues nga organizata të shoqërisë civile dhe akademikë për të diskutuar çështje me rëndësi globale, përfshirë perspektivën ekonomike botërore, zhdukjen e varfërisë, zhvillimin ekonomik dhe efektivitetin e asistencës së ofruar.

Në sesionin me titull “Paraja Digjitale – Zhvillimi i Kapaciteteve për Ndërtimin e një Cikli Virtuoz”, ekspertët e FMN-së u ndalën tek rasti i Shqipërisë, si një nga vendet që ka miratuar një kuadër ligjor për asetet virtuale dhe ka qenë përfitues i asistencës teknike të FMN-së në këtë fushë. Ata vlerësuan qasjen rregullatore dhe përgatitjen e stafit të AMF-së përgjatë kohëzgjatjes së projektit të asistencës.

“Vitin e kaluar kemi ndërmarrë një mision të asistencës teknike për zhvillimin e kapaciteteve në Shqipëri me fokus zbatimin efektiv të kuadrit ligjor në lidhje me kripto-asetet. Rrjedhimisht, kemi bashkëpunuar ngushtësisht me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, si përfitues kryesor, i cili duhet thënë se ka një staf të mirëpërgatitur. Ekspertiza e FMN-së u fokusua në sfidat kryesore potenciale dhe implikimet në praktikë që mund të sjellë zbatimi i Ligjit 66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”, me fokus të veçantë procesin e licencimit dhe disa aspekte të mbikëqyrjes financiare.”

Në përfundim, misioni i ekspertëve të FMN-së vërejti se aktivitetet e lidhura me kripto-asetet në Shqipëri janë relativisht të ulëta në dukje, ndërkohë që miratimi i një kuadri ligjor mund të ndihmojë në legjitimimin e këtyre veprimtarive, përfundon njoftimi zyrtar i AMF.