Pas “goditjes” nga SHBA, Nikolla Gruevski dënohet me 7 vite burg

Ish-kryeministri i Maqedonisë Nikolla Gruevski, është shpallur fajtor për rastin “Parcelat në Vodno” dhe është dënuar me 7 vite burg.

Kujtojmë se pak ditë më parë, Gruevski u shpall non-grata nga SHBA. Ndërkohë janë dënuar edhe ish shefi i policisë sekrete Sasho Mijallkov me 1 vit e 3 muaj, duke llogaritur dhe kohën e kaluar në paraburgim, dhe Jordan (Orce) Kamçev me me 1 vit burg, ku i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim.

Mediat maqedonase raportojnë se Gruevski akuzohet se ka përvetësuar sende të tjera që i janë besuar në lidhje me punën e tij, si kryetar i VMRO-DPMNE-së nuk i ka paraqitur paratë si donacione për partinë dhe i ka përvetësuar. për vete 1.300.360 euro.

Sakaq, referuar mediave fqinje, nga tetori i vitit 2012 deri në shtator 2013 i ka vënë në qarkullim dhe ka ndihmuar Sasho Mijaklovin duke i dhënë udhëzime, si dhe Risto Novaçevski e Nenad Josifovic për të blerë pasuri të paluajtshme. Gruevski ka marrë vesh se toka në Vodno po shitet nga njerëz që nuk janë në vend, andaj ka kërkuar nga Sasho Mijalkov që ta ndihmojë për të blerë tokën prej 11 mijë metrash katrorë dhe të mbulojë se nga kanë ardhur paratë.

Sipas aktakuzës, Mijalkov kontaktoi të pandehurin Nenad Josifovic, i cili zotëronte një kompani offshore tashmë të regjistruar në Belize dhe ra dakord që kompania të ishte themeluesja e një kompanie vendase që do të përdorej për të blerë tokën. Risto Novaçevski, kumbari i martesës së parë të Gruevskit, bëhet menaxher i kompanisë vendase.

Pas arritjes së marrëveshjes për çmimin e blerjes, sipas aktakuzës, në disa raste në llogarinë devizore të kompanisë së Shkupit, paratë janë hedhur në qarkullim përmes llogarisë së kompanisë Belizeane, ndërsa Novaçevskit si menaxher i kompanisë. , nënshkroi një marrëveshje blerjeje me pronarët e tokave, blen një pyll me sipërfaqe 11255 metra katrorë dhe paguan 1.2 milionë euro. Në vitin 2015 është ndryshuar GUP-i i qytetit të Shkupit, këto parcela janë shndërruar në parcela ndërtimore dhe pjesa e kompanisë nga Belizeja është bartur në emrin e Jordan Kamçevit dhe nënës së tij

Ratka Kamçeva dhe parcelat janë ndarë në tre pjesë.

Po ashtu, Gruevski, sipas aktakuzës, si zyrtar me qëllim që të fshehë pronën e fituar gjatë ushtrimit të detyrës shtetërore, e cila tejkalon të ardhurat e tij të raportuara në pyetësor, ka ofruar të dhëna jo të plota për pasurinë e paluajtshme që posedon, e cila është fiktive. i pandehuri Novaçevski. Kështu, në anketën pronësore nuk i ka raportuar dy banesa në Shkup me sipërfaqe 38 dhe 57 metra katrorë, tokë ndërtimore në Qendër në Shkup me sipërfaqe prej 2729 metra katrorë dhe dy parcela ndërtimore në Krushevë.