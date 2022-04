Presidentja e PE-së: Duhet përshpejtuar zgjerimi i BE-së me Ballkanin Perëndimor

“Stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është vital për Bashkimin Europian. Ndaj ne duhet të gjejmë mënyra për të përshpejtuar zgjerimin e Bashkimit Europian me vendet e Ballkanit Perëndimor” ka deklaruar presidentja e Parlamentit Europian. “Gjeografikisht, Ballkani Perëndimor është i rrethuar nga Bashkimi Europian. Anëtärësimi i Ballkanit Perëndimor nuk do të shënonte vetëm zgjerimin e bashkimit tonë, por ç’është edhe më e rëndësishme, kjo do të shënonte një hap domethënës drejt plotësimit të tij. Ballkani Perëndimor ka pritur në derën tonë tepër gjatë. Ajo për të cilën ka nevojë rajoni dhe ne është qartësia. Ne duhet të kthejmë momentin e integrimit të Ballkanit Perëndimor » ështê shprehur Roberta Metsola.

Ajo ka nënvizuar, se vendet e rajonit kanë vazhduar përpjekjet për integrimin europian, ndërkohë që duhet të bëhen përpjekje për të zgjidhur çështjet bilaterale. “Edhe pse nevoja për vazhdimin e zbatimit të reformave të integrimit vazhdon, ne nuk mund të shtojmë kritere gjatë rrugës të këtij procesi . Bashkimi Europian duhet gjithashtu të mbajë fjalën e tij dhe premtimet tona.

“ Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë punën e tyre për hapjen e negociatave të anëtarësimit dhe pavarësisht thirrjeve të Parlamentit Europian, datat për mbajtjen e konferencave ndërqeveritare me tê dyja vendet nuk janë fiksuar ende “ ka theksuar presidentja e Parlamentit Europian, duke përçuar mesazhin, se duhet tashmë të hapen zyrtarisht negociatat me të dyja vendet. Presidentja e Parlamentit Europian është ndalur gjithashtu te fakti, që Kosova ka përmbushur tê gjitha kriteret, qytetarët e saj kanë ende nevojë për viza për të lëvizuar në Bashkimi Europian. Sipas Metsola, BE-ja duhet të jetë e kujdesshme për Bosnjën. “

Kërcënimet e fundit të Putini nuk lenë dyshim, se Putini është i vendosur të vazhdojë fushatën e tij shkatërruese edhe në Ballkanin Perëndimor” ka deklaruar presidentja e Parlamentit Europian.

Ajo ka përmbyllur fjalimin e saj, duke thënë, se zgjerimi ka qenë sukesi më i madh transformues i Bashkimit Europian dhe ndaj Parlamenti Europian është i vendosur për t’a lehtësuar rrugën e rajonit të Ballkanit Perëndimor drejt BE-së.