GERB do të mbështesë qeverinë në vendimet e saj për Ukrainën

Udhëheqësi i GERB Bojko Borisov tha në një konferencë shtypi se partia do të mbështesë qeverinë në votimin për të ofruar ndihmë ushtarake për Ukrainën. Borisov shtoi se nëse qeveria vendos të shkëputet nga ndërmjetësit dhe të rezervojë furnizimet me karburant me Katarin dhe Egjiptin, ata do të kenë mbështetjen e plotë të GERB.

“Nëse ata duan të punojnë me ndershmëri si ne, ata kanë një shans të rrallë për t”u shkëputur nga varësia ruse”, tha Borisov. “Ne kemi infrastrukturën e plotë.”

Sipas fjalëve të Borisov, gazsjellësi “Rryma Balkanike” është 100 për qind bullgar, 100 për qind në pronësi të shtetit. Fjalët e tij u konfirmuan nga ish-Ministrja e Energjisë Temenuzhka Petkova, e cila tha se Bullgaria merr tarifa të rregullta tranziti nga projekti. “Gazpromeksport” depozitoi paraprakisht 683 milionë leva në llogaritë e “Bulgartransgaz”, ku përfshihen kontributet deri në vitin 2023”, tha ish-ministri i energjisë.

Deklarata e Borisov, partia e e cilit GERB eshte ne opozite, vjen ne nje moment delikat por te rendesishem, ne kohen kur Partia Socialiste megjithese pjese e qeverise tregohet e lekundur per dhenien e ndihmat ushtarke per Ukrainen.