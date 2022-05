Bashkimi Evropian mirëpret emërimin e Abazoviqit

Duket që Bashkimi Evropian po mirëpret lajmin e emërimit të Dritan Abazoviqit si Kryeministër i Malit të Zi.

Komisioni Evropian përshëndeti formimin e qeverisë së re në Mal të Zi, tha për RTCG zëdhënësja e Komisionit Evropian (KE) Ana Pisonero Hernandez. Ambasadorja e BE-së në Mal të Zi Oana Kristina Popa e përshëndeti gjithashtu formimin e qeverisë së re në Twitter.

“Ne presim që kjo të rivendosë besimin politik dhe institucional që i nevojitet vendit,” thanë Pisonero Hernandez dhe Kristina Popa.

Komisioni thotë gjithashtu se mezi presin “të punojnë me të gjithë aktorët politikë dhe institucionet në zbatimin e reformave në lidhje me BE-në, në një frymë konstruktive dhe në përputhje me pritshmëritë e mëdha të qytetarëve malazezë për të përparuar në procesin e anëtarësimit në BE. ”

“Ne e vlerësojmë shumë rezultatin e qëndrueshëm të Malit të Zi për pajtueshmërinë 100% me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së dhe presim me padurim që Mali i Zi të vazhdojë të qëndrojë në të njëjtën anë me BE,” tha një zëdhënëse e Komisionit Evropian.

Brukseli mirëpret gjithashtu njoftimin se prioriteti strategjik i qeverisë së re është përshpejtimi i negociatave të anëtarësimit të vendit në BE duke forcuar sundimin e ligjit dhe zbatimin e reformave ekonomike, me fokus në luftimin e korrupsionit, zhvillimin më të qëndrueshëm ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit.

“Ne inkurajojmë Malin e Zi që të përfitojë sa më shumë nga Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin Perëndimor. BE do të vazhdojë të qëndrojë në krah të Malit të Zi dhe ta mbështesë atë në këtë përpjekje”, përfundoi Pisonero.

Në një takim me kreun e Delegacionit të BE-së në Mal të Zi, Oan Kristina Pop, Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazoviq tha që Ne duam një qeveri efikase, ne po nisim një dialog politik për të zhbllokuar institucionet e drejtësisë. Shteti i së drejtës është në focus.

“Ne po fillojmë punën menjëherë. Evropa mund të llogarisë në Malin e Zi si një partner të sinqertë,” shkroi ai në Twitter.

Raportuesi i Parlamentit Evropian për Malin e Zi Tonino Picula dhe Kryetari i Delegacionit të Parlamentit Evropian në Këshillin Parlamentar të Stabilizim-Asociimit BE-Mali i Zi, Vladimir Bilçik përshëndetën rezultatin e votimit të djeshëm në Parlamentin malazez dhe uruan kryeministrin Dritan Abazoviq dhe qeverinë e tij si dhe Kryetaren e Kuvendit Danijela Gjuroviq në zgjedhje.

“Ne presim të punojmë së bashku me partnerët tanë për të vazhduar rrugën e Malit të Zi drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. “Megjithëse Mali i Zi ka humbur kohë të çmuar në muajt e fundit, ne besojmë në vendosmërinë politike të qeverisë së re për të përshpejtuar proceset e nevojshme reformuese, në përputhje me vlerat e tij evropiane dhe mbështetjen e madhe të qytetarëve malazezë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian,” thanë Picula dhe Bilçik.