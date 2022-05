Ulet parashikimi për Shqipërinë/ BERZH: Rritja ekonomike do të ulet në 3 përqind

Ky rishikim me ulje vjen pasi në Evropë po diskutohet ndalimi i importeve energjetike nga Rusia, me çmimet e karburanteve dhe energjisë elektrike që mund të rriten më tej.

Në këto kushte edhe ushqimet dhe kostot e jetesës do të pësojnë një goditje tjetër. E gjitha kjo do të përkthehet në një goditje më të fortë për shtresat e varfëra, sipas raportit.

I gjithë rajoni i Ballkani pritet të ketë ulje, ndërsa më e goditura nga shtetet do të jetë Mali i Zi dhe pas saj Serbia dhe Maqedonia e Veriut.

Shqipëria në krahasim me vendet e rajonit paraqitet me inflacion më të ulët dhe me një situatë më stabël makroekonomike.

Nga parashikimet e institucioneve ndërkombëtare për vendin tonë, më i zymti është ai i Fondit Monetar Ndërkombëtare, që pret që ekonomia shqiptare të zgjerohet me vetëm 2%, nga 4.5% që ishte parashikimi në muajin tetor.